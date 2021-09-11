Сеть Terminal Oil открыла в Ласнамяэ свою первую станцию полного обслуживания

На новой станции техобслуживания можно заправляться различными видами моторного топлива, заряжать электромобиль, пользоваться автоматической мойкой, а также есть кафе и магазин.

«Открытие автозаправочной станции Мустакиви - это только первый шаг в нашей долгосрочной стратегии на таллиннском рынке», - сказал в пресс-релизе член правления Terminal Oil Райдо Раудсепп.

Сеть АЗС решила снизить цену на топливо на только что открывшейся заправке на Мустакиви на 10 центов за литр. Так, новая цена на бензин с октановым числом 95 для постоянных покупателей составит 1,339 евро, а на бензин с октановым числом 98 с учетом скидки - 1,389 евро за литр. Цена на дизельное топливо - 1,129 евро за литр.

По случа открытия АЗС, все кофейные напитки на АЗС Мустакиви в период с 9.09 по 12.09 бесплатны, а мойка автомобилей -вдвое дешевле.

На прошлой неделе Terminal Oil также открыла новую автоматическую станцию ​​в Уулу, а кроме того компания начала строительство новых станций на шоссе Таллинн-Тарту в Мяэкюла, в Йыхви и Йыгева.