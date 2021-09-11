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На яхте у берегов Англии обнаружили две тонны кокаина

Иллюстративное фото ФОТО: Schutterstock.com

В Великобритании стражи порядка на яхте, остановленной у юго-западного побережья Англии, обнаружили более двух тонн кокаина, пишет DPA.

Задержаны шесть человек, находившихся на яхте, - один британец и пятеро граждан Никарагуа.

Груз был обнаружен в четверг на яхте класс-люкс Kahu, шедшей под флагом Ямайки. К побережью Британии яхта пришла из региона Карибских островов.

Яхты остановили в 130 километрах от Плимута.

Согласно подсчетам, стоимость кокаина составляет 160 миллионов фунтов (190 миллионов евро).

За контрабанду задержаны мужчины в возрасте от 24 до 29 лет, они заключены под стражу и допрашиваются.

Яхта была перехвачена после получения информации во время операции австралийских стражей порядка.

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