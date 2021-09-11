Фото читателя ⟩ Залив Копли объят туманом: суда идут вслепую, подавая звуковые сигналы

«Сейчас поднялся такой сильный туман, что море больше не видно дальше нескольких сотен метров», - описал читатель.

Судовой противотуманный гудок используется в качестве сигнала опасности, звукового сигнала, предупреждающего об опасностях на море в условиях тумана.