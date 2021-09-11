Фото читателя ⟩ Залив Копли объят туманом: суда идут вслепую, подавая звуковые сигналы
Сегодня на море очень густой туман, поэтому суда, идущие по заливу Копли, весь день трубят в туманные горны, издавая громкие звуковые сигналы.
Сегодня на море очень густой туман, поэтому суда, идущие по заливу Копли, весь день трубят в туманные горны, издавая громкие звуковые сигналы.
«Сейчас поднялся такой сильный туман, что море больше не видно дальше нескольких сотен метров», - описал читатель.
Судовой противотуманный гудок используется в качестве сигнала опасности, звукового сигнала, предупреждающего об опасностях на море в условиях тумана.
В основном туманный горн используется на морском транспорте, когда визуальные навигационные средства, такие как маяки и фонари, плохо видны из-за тумана.