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  • В Рапламаа автомобиль врезался в дерево: водитель погиб

В Рапламаа автомобиль врезался в дерево: водитель погиб

Поминальная свеча. Иллюстративное фото. ФОТО: Madis Veltman

Cегодня вечером в волости Рапла уезда Рапламаа в ДТП погиб 51-летний мужчина, врезавшийся на автомобиле в дерево.

В 17:44 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Рапламаа на 2-м километре шоссе Койксе - Яласе - Рийдаку.

По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Sharan, двигавшийся со стороны села Койксе в сторону Яласе, отклонился на прямом участке гравийной дороги на левую обочину, а затем съехал с дороги направо и врезался в дерево.

Управлявший автомобилем мужчина находился в машине один. В результате столкновения с деревом он был выброшен из машины и скончался на месте. Ремень безопасности мужчины не был пристегнут, его возможное алкогольное опьянение выяснится в ходе экспертизы.

Мужчина имел право водить машину соответствующей категории. Все точные обстоятельства аварии выясняются.

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