В Рапламаа автомобиль врезался в дерево: водитель погиб

В 17:44 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Рапламаа на 2-м километре шоссе Койксе - Яласе - Рийдаку.

По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Sharan, двигавшийся со стороны села Койксе в сторону Яласе, отклонился на прямом участке гравийной дороги на левую обочину, а затем съехал с дороги направо и врезался в дерево.

Управлявший автомобилем мужчина находился в машине один. В результате столкновения с деревом он был выброшен из машины и скончался на месте. Ремень безопасности мужчины не был пристегнут, его возможное алкогольное опьянение выяснится в ходе экспертизы.