В Рапламаа автомобиль врезался в дерево: водитель погиб
Cегодня вечером в волости Рапла уезда Рапламаа в ДТП погиб 51-летний мужчина, врезавшийся на автомобиле в дерево.
Cегодня вечером в волости Рапла уезда Рапламаа в ДТП погиб 51-летний мужчина, врезавшийся на автомобиле в дерево.
В 17:44 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Рапламаа на 2-м километре шоссе Койксе - Яласе - Рийдаку.
По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Sharan, двигавшийся со стороны села Койксе в сторону Яласе, отклонился на прямом участке гравийной дороги на левую обочину, а затем съехал с дороги направо и врезался в дерево.
Управлявший автомобилем мужчина находился в машине один. В результате столкновения с деревом он был выброшен из машины и скончался на месте. Ремень безопасности мужчины не был пристегнут, его возможное алкогольное опьянение выяснится в ходе экспертизы.
Мужчина имел право водить машину соответствующей категории. Все точные обстоятельства аварии выясняются.