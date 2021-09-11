Фото и видео ⟩ В небо над окутанным туманом пляжем взмыли десятки воздушных змеев

Эффектности полетам воздушных змеев придал внезапно образовавшийся над морем и пляжем туман: пролетавшие в нем на высоте нескольких десятков метров змеи то исчезали, то внезапно снова появлялись.

По словам инициатора ежегодного собрания любителей воздушных змеев на Пярнуском пляже Ранно Мяртсона, когда поднялся туман, возникли опасения, что ветер исчезнет и воздушные змеи могут пострадать, но, к счастью, погода была благоприятной и ветра было предостаточно.

«Ветер мог быть и посильнее, но погода была очень красивой, и на пляже было много посетителей», - сказал Мяртсон, добавив, что своими воздушными змеями пришли и те, кто не входит в фан-клуб.

По словам Мяртсона, слет любителей воздушных змеев во вторые выходные сентября на пляже Пярну - крупнейшее мероприятие подобного рода в Эстонии. При этом это очень маленькое мероприятие по сравнению с аналогичными, проходящими в других частях света.

«Например, на мероприятии в Дании около 5 000 воздушных змеев запускаются одновременно на восьмикилометровом участке побережья», - описал он самое близкое к нам крупное мероприятие по запуску воздушных змеев.

Мартсон отметил, что мероприятие по запуску воздушного змеев, которое проводится на пляже Пярну уже 20 лет, - это скорее приятная встреча для энтузиастов одного хобби, во время которой всем желающим предлагается захватывающее зрелище.