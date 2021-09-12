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150-я ракетка мира Радукану выиграла US Open

Эмма Радукану ФОТО: Andrew Schwartz/SIPA

Британская теннисистка Эмма Радукану стала победительницей турнира Большого шлема US Open-2021 в женском одиночном разряде.

В финале соревнования 18-летняя спортсменка одолела 19-летнюю канадку Лейлу Фернандес. Результат встречи, продолжительность которой составила 1 час 51 минуту, - 6:4, 6:3 в пользу Радукану.

В настоящее время Радукану в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 150-е место, Фернандес – 73-е. Для обеих теннисисток на турнирах Большого шлема это наивысшие достижения.

В воскресенье пройдет финал в мужском одиночном разряде: вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сыграет с лидером мирового рейтинга сербом Новаком Джоковичем.

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