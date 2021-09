За счет многомиллиардных дотаций Евросоюза повсюду в Польше прокладываются новые дороги, строятся и модернизируются больницы и школы. Но впредь многие из таких проектов могут превратиться в долгострой. Дело в том, что некоторым регионам Польши грозит лишение средств из фонда REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe).