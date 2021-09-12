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  • «Я должен был защищаться, я вырос в Ласнамяэ»: перепалка у бара закончилась смертью

«Я должен был защищаться, я вырос в Ласнамяэ»: перепалка у бара закончилась смертью

Терраса Déjà Vu стало местом драки. ФОТО: Madis Veltman

Это была первая пятница июня прошлого года. Бары и развлекательные заведения, которые были вынуждены подчиняться коронавирусным ограничениям, впервые смогли работать дольше десяти часов вечера. Город ожил, люди жаждали компании и развлечений. Двадцатилетний Марко Веси и 39-летний Михкель Хаавель, аптечный бизнесмен, искали того же в ту ночь. В результате возникшего в Старом городе конфликта, ранним утром следующего дня у Хаавеля зафиксировали смерть мозга. Через два дня родителям мужчины выдали свидетельство о смерти, пишет Postimees.

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Cамое странное заявление во время судебных заседаний поступило от матери Михкеля Хаавеля, известного гинеколога Варье Хаавель, которая сказала, что до начала судебных заседаний у нее просили 25 000 евро, иначе ни прокуратура, ни полиция не двинутся с места.

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