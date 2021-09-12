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  • Люди, что вы делаете? В Нарве за одну ночь была разрушена зона для пикника

Фото ⟩ Люди, что вы делаете? В Нарве за одну ночь была разрушена зона для пикника

Фото с места событий. ФОТО: Narva Linna Arendus SA

Утром в субботу, 11 сентября дети пришли на пикник в зону для отдыха на Ореховой горке в Нарве. Однако картина, открывавшаяся им, отбила желание там отдыхать.

«Люди, что вы делаете? Вчера вечером был порядок. Дети пришли утром на пикник и встречаются вот с таким кошмаром! Спасибо, что сообщили сразу же нам, вопрос сейчас решается, но когда мы начнем беречь то, что делается для вас?» - написало в Facebook учреждение Narva Linna Arendus SA, отвечающее за облагораживание территории.

Домик со скамейками был перевернут и разрушен, вокруг был разбросан мусор, а стационарный мангал был разрисован неприличными изображениями.

Учреждение отреагировало очень быстро, вскоре на место приехала бригада и стала восстанавливать постройки, тем временем дети убрали мусор.

Местные жители крайне возмущены и требуют привлечь вандалов к ответственности.

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