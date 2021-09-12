Фото ⟩ Люди, что вы делаете? В Нарве за одну ночь была разрушена зона для пикника
Утром в субботу, 11 сентября дети пришли на пикник в зону для отдыха на Ореховой горке в Нарве. Однако картина, открывавшаяся им, отбила желание там отдыхать.
Утром в субботу, 11 сентября дети пришли на пикник в зону для отдыха на Ореховой горке в Нарве. Однако картина, открывавшаяся им, отбила желание там отдыхать.
«Люди, что вы делаете? Вчера вечером был порядок. Дети пришли утром на пикник и встречаются вот с таким кошмаром! Спасибо, что сообщили сразу же нам, вопрос сейчас решается, но когда мы начнем беречь то, что делается для вас?» - написало в Facebook учреждение Narva Linna Arendus SA, отвечающее за облагораживание территории.
Домик со скамейками был перевернут и разрушен, вокруг был разбросан мусор, а стационарный мангал был разрисован неприличными изображениями.
Учреждение отреагировало очень быстро, вскоре на место приехала бригада и стала восстанавливать постройки, тем временем дети убрали мусор.
Местные жители крайне возмущены и требуют привлечь вандалов к ответственности.