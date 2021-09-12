Коронавирус диагностирован у 329 жителей Эстонии, двое скончались
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4704 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 329.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4704 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 329.
Среди новых заразившихся 253 человека не были вакцинированы и 76 полностью прошли курс вакцинации.
По состоянию на утро 12 сентября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 143 человека. Всего в больницах находится 168 пациентов с коронавирусом, из них 123 человека (73,2%) не были вакцинированы, у 45 человек (26,8%) курс вакцинации завершен.
За сутки в больницах открыли 14 новых историй болезни. Скончались два пациента с коронавирусом: 82-летняя женщина и 81-летний мужчина.
За сутки было введено 2723 дозы вакцины, в общей сложности ввели 1 308 544 дозы. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 65,5%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).