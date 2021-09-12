ФБР опубликовало первый рассекреченный документ о терактах 9/11
Выполняя указ главы Белого дома Джо Байдена о рассекречивании материалов по терактам 11 сентября 2001 года, Федеральное бюро расследований США (ФБР) опубликовало поздно вечером в субботу, 11 сентября, первый из рассекреченных документов. В 16-страничном документе описываются контакты в США двух террористов с их сообщниками, имеющими гражданство Саудовской Аравии, но не содержится доказательств причастности к заговору саудовского правительства, пишет Deutsche Welle.