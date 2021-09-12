ФБР опубликовало первый рассекреченный документ о терактах 9/11

В документе, датированном 4 апреля 2016 года и опубликованном с купюрами в 20-ю годовщину терактов, описывается интервью 2015 года с человеком, который подавал заявление на получение гражданства США, а многими годами ранее неоднократно контактировал с гражданами Саудовской Аравии, оказывавшими, по мнению следователей, "значительную материально-техническую поддержку" нескольким угонщикам самолетов 11 сентября.

Несколькими днями ранее посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне заявило, что поддерживает полное рассекречивание всех документов как способ "раз и навсегда покончить с необоснованными обвинениями в адрес королевства", и назвало любое утверждение о причастности Саудовской Аравии является "категорически ложным". Правительство в Эр-Рияде все время отрицало свою причастность к терактам в США. На публикацию ФБР саудовские власти пока не отреагировали.

3 сентября Джо Байден распорядился рассекретить информацию, связанную с террористическими атаками 11 сентября 2001 года, если общественный интерес к ней превышает возможный ущерб для национальной безопасности Соединенных Штатов. Таким образом, президент США приступил к выполнению своего предвыборного обещания.