Афганские беженцы в Украине. Что с ними будет дальше?

На какую помощь могут рассчитывать афганские беженцы

Руководитель украинской общественной организации "Международный комитет защиты прав человека" Игорь Данилов на вопрос DW, опекают ли они беженцев из Афганистана, ответил, что их организация не имеет для этого ни финансовых, ни человеческих ресурсов. Игорь также не слышал о похожих программах и от правительства Украины.

"Украина не сумела за семь лет оказать надлежащую помощь жильем и работой даже внутренне перемещенным лицам из оккупированных районов Донбасса, - говорит Данилов. - Что же говорить про афганских беженцев? Здесь была бы кстати помощь США, ведь выведение оттуда их военного контингента вызвало массовое бегство афганцев. Если бы США предоставили Украине финансы на содержание и помощь беженцев из Афганистана, их положение здесь было бы лучше".

На свой запрос в украинский офис Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) DW получила ответ, что офис "…сотрудничает с правительством Украины и его ведомствами для того, чтобы афганцы, которые прибыли в страну, были приняты и могли подать заявления о предоставлении им убежища в Украине". Также в письме говорится, что "некоторые граждане Афганистана…подали прошения в Государственную миграционную службу о предоставлении им убежища. Они были хорошо приняты, имели доступ к социальной и правовой помощи, а также к тестированию и вакцинации от COVID-19".

В представительстве УВКБ ООН в Украине DW посоветовали пообщаться на тему конкретной помощи афганским беженцам с общественными организациями "Право на защиту" и "Рокада", с которыми сотрудничает их офис. Но телефоны "Рокады" не отвечают. А в "Праве на защиту" сказали, что не предоставляют информации, и вся коммуникация осуществляется только через миграционную службу. Запрос DW в эту службу остается без ответа уже две недели.

Какое будущее ждет прибывших в Украину афганцев

Тем временем в Харькове Тугиян обратился в местный офис "Права на защиту" с прошением о материальной помощи для семьи. Там ответили, что, поскольку он и его дети - граждане Украины, помощи они не получат. Ее дадут только его жене как гражданке Афганистана и человеку, попросившему статус беженца.

"У нее взяли отпечатки пальцев, отсканировали сетчатку глаза. Сообщили, довольно туманно, что будет какая-то одноразовая помощь, скорее всего деньгами. Сумму не указали. Первая помощь может прийти в течение трех-четырех дней, а дальше - раз в три месяца или раз в шесть месяцев. Сказали, что окажут медицинскую помощь", - говорит наш собеседник.

По его словам, жена с детьми вообще хочет в третью страну. "Опыт других афганских семей в Украине, которые раньше подали заявление на предоставление убежища, не очень склоняет к тому, чтобы оставаться здесь, - рассказывает Тугиян. - Украина обеспечила их документами, но не помогла жильем, работой, как это делается в Германии, Канаде или Австралии".

Дети Тугияна пойдут в школу после языковых курсов, которые должен организовать киевский офис "Права на защиту". Занятия в столице будут очные, а для остальных детей - дистанционные курсы. Семья сама выбирает язык обучения - украинский или русский. "Трое моих старших дочерей говорят на английском, они были прилежными ученицами в Кабуле. А родной их язык - фарси. Понятно, что дети не могут идти в школу, не зная языка страны пребывания", - говорит Тугиян.