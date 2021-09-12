Афганские беженцы в Украине. Что с ними будет дальше?
Тугиян вместе со своей семьей прибыл в Киев из Кабула специальным авиарейсом 23 августа 2021 года. Мужчина просит не называть его фамилию из соображений безопасности. После эвакуации из Афганистана Тугиян вместе с семьей поехал в Харьков, где учился в 90-х годах. Здесь живут несколько его друзей, у которых Тугиян, его жена и четверо детей могут пожить некоторое время. "У меня есть в Украине друзья, но долго у них оставаться не могу. Ведь у каждого своя семья, дети, а квартиры маленькие", - рассказывает Тугиян изданию Deutsche Welle.