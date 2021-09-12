На следующей неделе по Пыхья-Таллинну будет ездить вакцинационный автобус

"Вакцинационный автобус медицинского центра Qvalitas сделает пять остановок - во дворе Общественного центра Пыхья-Таллинна, на парковке Mööblimaja, на остановке “Малева”, парковке Kolde Selver и на Балтийском рынке", - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

"В вакцинационном автобусе можно привиться вакцинами Pfizer-BioNTech (Comirnaty) или Spikevax (Moderna). Для получения прививки предварительной регистрации не требуется", - добавила Пихлап.

"Команда Qvalitas - партнер государства по вакцинации с самого начала, с вакцинации работников на передовой. Наш долгосрочный опыт в разных частях Эстонии показывает, что расположения пункта вакцинации имеет определяющее значение. Мы рады, что можем сделать свой вклад и привести вакцинацию ближе к домам людей", - сказал председатель правления медицинского центра Qvalitas Тыну Вельт.

На вакцинацию приглашаются все жители Эстонии в возрасте от 12 лет. Для достижения полной защиты очень важно пройти полный курс вакцинации и не отказываться от второй дозы. Время и место второй прививки будет назначено при получении первой дозы вакцины. С собой надо взять ID-карту или паспорт.

График вакцинационного автобуса в Пыхья-Таллинне: