В Пыхья-Таллинне продолжает работу вакцинационный автобус

"На прошлой неделе в вакцинационном автобусе медицинского центра Qvalitas было сделано более 350 уколов вакцины. На этой неделе вакцинационный автобус остановится на парковке Mööblimaja, во дворе Общественного центра Пыхья-Таллинна, возле Kolde Server и в Ноблесснере", — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

“Вакцинация — это лучшая защита от коронавируса, поэтому я рад, что мы как учреждение здравоохранения можем сделать вклад в вакцинирование в Эстонии”, — сказал председатель правления медицинского центра Qvalitas Тыну Вельт.

По словам руководителя проектов сферы медицины центра Qvalitas Серли Раудсепинг, вакцинироваться в автобусе безопасно и удобно. Раудсепинг напоминает, что с собой надо взять документ и запастись временем.

После получения вакцины пациентов просят подождать возле вакцинационного автобуса 15 минут. “За четверть часа медицинский персонал сможет убедиться, что пациент покидает пункт вакцинации в хорошем самочувствии”.

Персонал центра вакцинацинного автобуса Qvalitas готов ответить на вопросы и поделиться инфоматериалами с пришедшими на вакцинацию. Однако в случае сопутствующих заболеваний рекомендуется перед посещением пункта вакцинации проконсультироваться с врачом или семейным врачом, который лучше всего знаком с индивидуальной историей болезни пациента.

В вакцинационном автобусе Qvalitas можно получить следующие вакцины от коронавируса: Pfizer-BioNtech Comirnaty, Spikevax (Moderna) или COVID-19 Vaccine Janssen (в ограниченном количестве). Предварительной регистрации не требуется.

Вакцинация от COVID-19 бесплатна для жителей всех жителей Эстонии, в том числе и для пациентов без страховки. Получить вакцину можно с 12 лет. Рекомендуется одеться по погоде, но при этом и так, чтобы было удобно открыть плечо для укола. Посещения вакцинационного автобуса стоит избегать заболевшим.

График вакцинационного автобуса в Пыхья-Таллинне:

Среда, 22.09 с 14 до 19 часов парковка Mööblimaja (Мулла, 1);

Четверг, 23.09 с 14 до 19 часов двор Общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13);

Пятница, 24.09 с 14 до 19 часов парковка Kolde Selver (Сыле, 31);

Суббота, 25.09 с 10 до 17 часов площадь в Ноблесснере (Стаапли Т1/ Стаапли, 2);

Воскресенье, 26.09 с 10 до 17 часов площадь в Ноблесснере (Стаапли Т1/ Стаапли, 2).

Кроме вакцинационного автобуса, прививку от коронавируса можно получить в медицинском центре Qvalitas. Представительства центра находятся в Таллинне (Ялгпалли, 1; Валукоя, 7; Нарвское шоссе, 7), в Тарту, Пярну, Йыхви, Пылва и Выру.