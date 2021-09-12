В Пыхья-Таллинне сегодня работает вакцинационный автобус Qvalitas

Автобус будет стоять сегодня с 10 до 17 часов в начале улицы Копли на рынке Балтийского вокзала. В автобусе для вакцинации можно сделать прививку вакцинами Pfizer-BioNTech (Comirnaty) илил Spikevax и (Moderna). Предварительная запись на вакцинацию не требуется.

"Команда Qvalitas - партнер государства по вакцинации с самого начала, с вакцинации работников на передовой. Наш долгосрочный опыт в разных частях Эстонии показывает, что расположения пункта вакцинации имеет определяющее значение. Мы рады, что можем сделать свой вклад и привести вакцинацию ближе к домам людей", - сказал председатель правления медицинского центра Qvalitas Тыну Вельт.