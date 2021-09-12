В Пыхья-Таллинне сегодня работает вакцинационный автобус Qvalitas
По Пыхья-Таллинну продолжает ездить вакцинационный автобус медицинского центра Qvalitas, в котором можно сделать прививку от коронавируса.
По Пыхья-Таллинну продолжает ездить вакцинационный автобус медицинского центра Qvalitas, в котором можно сделать прививку от коронавируса.
Автобус будет стоять сегодня с 10 до 17 часов в начале улицы Копли на рынке Балтийского вокзала. В автобусе для вакцинации можно сделать прививку вакцинами Pfizer-BioNTech (Comirnaty) илил Spikevax и (Moderna). Предварительная запись на вакцинацию не требуется.
"Команда Qvalitas - партнер государства по вакцинации с самого начала, с вакцинации работников на передовой. Наш долгосрочный опыт в разных частях Эстонии показывает, что расположения пункта вакцинации имеет определяющее значение. Мы рады, что можем сделать свой вклад и привести вакцинацию ближе к домам людей", - сказал председатель правления медицинского центра Qvalitas Тыну Вельт.
На вакцинацию приглашаются все жители Эстонии в возрасте от 12 лет. Для достижения полной защиты очень важно пройти полный курс вакцинации и не отказываться от второй дозы. Время и место второй прививки будет назначено при получении первой дозы вакцины. С собой надо взять ID-карту или паспорт.