За две недели жители Эстонии пожертвовали для афганцев крайне маленькую сумму

«Для народа Афганистана к настоящему моменту собрано 1151 евро», - сообщила в воскресенье пресс-секретарь Красного Креста Эстонии Лийз Эрмингер, по словам которой сбор пожертвований продолжится еще примерно неделю.

Пожертвования направляются на оказание медицинской помощи, на реабилитацию, доставку питьевой воды и других жизненно важных ресурсов. Пожертвования можно вносить на веб-сайте Красного Креста Эстонии.

Красный Крест Эстонии направляет собранные пожертвования в Международный комитет Красного Креста, который переправляет их в Афганистан.

Международный комитет Красного Креста действует в Афганистане уже 30 лет и будет продолжать оказывать помощь, несмотря на конфликт. В настоящее время на месте работают около 1800 сотрудников и волонтеров Красного Креста и Полумесяца.