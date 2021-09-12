Вс, 12.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • За две недели жители Эстонии пожертвовали для афганцев крайне маленькую сумму

За две недели жители Эстонии пожертвовали для афганцев крайне маленькую сумму

Школьники в Забуле, Афганистан, август 2021. По данным UNICEF, около одного млн детей в Афганистане столкнулись с проблемой недоедания и могут умереть, если не получат лечения. ФОТО: AKHTER GULFAM

Красный Крест Эстонии ожидает пожертвований для оказания помощи народу Афганистана, к настоящему моменту от жителей страны поступило чуть больше тысячи евро.

«Для народа Афганистана к настоящему моменту собрано 1151 евро», - сообщила в воскресенье пресс-секретарь Красного Креста Эстонии Лийз Эрмингер, по словам которой сбор пожертвований продолжится еще примерно неделю.

Пожертвования направляются на оказание медицинской помощи, на реабилитацию, доставку питьевой воды и других жизненно важных ресурсов. Пожертвования можно вносить на веб-сайте Красного Креста Эстонии.

Красный Крест Эстонии направляет собранные пожертвования в Международный комитет Красного Креста, который переправляет их в Афганистан.

Международный комитет Красного Креста действует в Афганистане уже 30 лет и будет продолжать оказывать помощь, несмотря на конфликт. В настоящее время на месте работают около 1800 сотрудников и волонтеров Красного Креста и Полумесяца.

Ситуация в Афганистане еще более осложняется засухой, ухудшившей производство продуктов питания по всей стране. Скот погибает, а семьи остаются без пропитания. Серьезную нехватку продовольствия испытывают сейчас около 11 млн человек.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back