Поднимется ли цена на воду в следующем году?
Руководитель отдела анализа акций Swedbank Марек Рандма пишет в своем блоге, что тарифы Tallinna Vesi останутся на текущем уровне и в 2022 году, пишет Postimees.
Руководитель отдела анализа акций Swedbank Марек Рандма пишет в своем блоге, что тарифы Tallinna Vesi останутся на текущем уровне и в 2022 году, пишет Postimees.
Поэтому прогноз роста оборота на ближайший год был понижен, как и прогноз на подоходный налог.
«Поскольку изменения в ожиданиях в целом были небольшими, мы оставили без изменений ценовую тенденцию в размере 12,5 евро. На наш взгляд, факторов, способствующих росту прибыли Tallinna Vesi в ближайшем будущем, мало», - отметил он.
«Во втором квартале опубликованные данные об обороте и прибыли Tallinna Vesi почти полностью оправдали наши ожидания, - отметил он. - Во втором квартале прошлого года распространение COVID-19 вынудило большую часть таллиннских офисных работников работать из дома, а крупные клиенты Tallinna Vesi в сфере развлечений и отдыха были вынуждены временно закрыть свои двери».
Поэтому в этом году ожидалось увеличение потребления бизнес-клиентами на 17% и снижение частного потребления на 0,5%.
«Поскольку продажи оправдали ожидания, а расходы были под контролем, показатель EBITDA (аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации - прим.ред.) не стал неожиданностью. По мере снижения затрат на консалтинг уменьшатся и общие административные расходы компании, - написал он.