Поднимется ли цена на воду в следующем году?

Поэтому прогноз роста оборота на ближайший год был понижен, как и прогноз на подоходный налог.

«Поскольку изменения в ожиданиях в целом были небольшими, мы оставили без изменений ценовую тенденцию в размере 12,5 евро. На наш взгляд, факторов, способствующих росту прибыли Tallinna Vesi в ближайшем будущем, мало», - отметил он.

«Во втором квартале опубликованные данные об обороте и прибыли Tallinna Vesi почти полностью оправдали наши ожидания, - отметил он. - Во втором квартале прошлого года распространение COVID-19 вынудило большую часть таллиннских офисных работников работать из дома, а крупные клиенты Tallinna Vesi в сфере развлечений и отдыха были вынуждены временно закрыть свои двери».

Поэтому в этом году ожидалось увеличение потребления бизнес-клиентами на 17% и снижение частного потребления на 0,5%.