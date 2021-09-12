Галерея ⟩ В Янеда закрыли летний сезон грандиозной ярмаркой

Осенняя ярмарка в Янеда - это самая известная ярмарка во всем Ляэне-Вирумаа, на которую ежегодно собираются сотни продавцов и тысячи посетителей. Организаторы сочли этот день большим успехом.

«За эти годы мы собрали ядро ​​команды, поставщиков, а также клиентов, все остальное было выстроено вокруг этого ядра», - сказал инициатор Осенней ярмарки Янеда Энно Муст.

Все продавцы какодин подтвердили, что товар расходится хорошо и с погодой очень повезло. "Как ты продашь охлаждающий квас при плюс 10 градусах?"- сказал один из продавцов, добавив, что к полудню квас уже закончился.