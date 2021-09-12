Галерея ⟩ В Янеда закрыли летний сезон грандиозной ярмаркой
В Янеда вчера прошла осенняя ярмарка. Приятная летняя погода благоприятствовала тому, что на ярмарке собралось много людей и торговцев, пишет Virumaa Teataja.
В Янеда вчера прошла осенняя ярмарка. Приятная летняя погода благоприятствовала тому, что на ярмарке собралось много людей и торговцев, пишет Virumaa Teataja.
Осенняя ярмарка в Янеда - это самая известная ярмарка во всем Ляэне-Вирумаа, на которую ежегодно собираются сотни продавцов и тысячи посетителей. Организаторы сочли этот день большим успехом.
«За эти годы мы собрали ядро команды, поставщиков, а также клиентов, все остальное было выстроено вокруг этого ядра», - сказал инициатор Осенней ярмарки Янеда Энно Муст.
Все продавцы какодин подтвердили, что товар расходится хорошо и с погодой очень повезло. "Как ты продашь охлаждающий квас при плюс 10 градусах?"- сказал один из продавцов, добавив, что к полудню квас уже закончился.
«Сейчас все покупали с собой! Я и представить себе не мог, что такая хорошая погода будет!»