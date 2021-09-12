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  • Победу на Таллиннском марафоне одержал кениец Ибрахим Мукунга

Победу на Таллиннском марафоне одержал кениец Ибрахим Мукунга

Ибрагим Мукунга. ФОТО: Sille Annuk

На прошедшем в воскресенье Таллиннском марафоне одержал победу кенийский спортсмен Ибрахим Мукунга, преодолевший дистанцию за 2 часа 30 минут и 43 секунды, пишет Rus.ERR.

Второе место занял эстонец Дмитрий Аристов, уступивший лидеру всего 12 секунд и ставший одновременно чемпионом Эстонии по марафону.

Третье место досталось Александру Кулешову (Эстония), который уступил Мукунге 3 минуты и 56 секунд, а четвертое - Андо Йытспуу (Эстония), отставшему от лидера на 4 минуты 52 секунды.

Аристов, Кулешов и Ыйтспуу заняли, соответственно, первые три места в чемпионате Эстонии.

Из эстонских спортсменок лучший результат показала Кайса Кукк (2:44.46), которое заняла 12-е место в общем зачете и первое - в чемпионате Эстонии.

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