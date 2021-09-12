Победу на Таллиннском марафоне одержал кениец Ибрахим Мукунга
На прошедшем в воскресенье Таллиннском марафоне одержал победу кенийский спортсмен Ибрахим Мукунга, преодолевший дистанцию за 2 часа 30 минут и 43 секунды, пишет Rus.ERR.
На прошедшем в воскресенье Таллиннском марафоне одержал победу кенийский спортсмен Ибрахим Мукунга, преодолевший дистанцию за 2 часа 30 минут и 43 секунды, пишет Rus.ERR.
Второе место занял эстонец Дмитрий Аристов, уступивший лидеру всего 12 секунд и ставший одновременно чемпионом Эстонии по марафону.
Третье место досталось Александру Кулешову (Эстония), который уступил Мукунге 3 минуты и 56 секунд, а четвертое - Андо Йытспуу (Эстония), отставшему от лидера на 4 минуты 52 секунды.
Аристов, Кулешов и Ыйтспуу заняли, соответственно, первые три места в чемпионате Эстонии.
Из эстонских спортсменок лучший результат показала Кайса Кукк (2:44.46), которое заняла 12-е место в общем зачете и первое - в чемпионате Эстонии.