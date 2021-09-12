Победу на Таллиннском марафоне одержал кениец Ибрахим Мукунга

Второе место занял эстонец Дмитрий Аристов, уступивший лидеру всего 12 секунд и ставший одновременно чемпионом Эстонии по марафону.

Третье место досталось Александру Кулешову (Эстония), который уступил Мукунге 3 минуты и 56 секунд, а четвертое - Андо Йытспуу (Эстония), отставшему от лидера на 4 минуты 52 секунды.

Аристов, Кулешов и Ыйтспуу заняли, соответственно, первые три места в чемпионате Эстонии.