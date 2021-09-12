Англия отказалась от введения коронапаспортов

По первоначальному замыслу паспорта вакцинированных от коронавируса должны были требовать при посещении ночных клубов и массовых мероприятий.

В интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си министр признал, что эта мера не стоит того, чтобы ее вводить. "Я рад подтвердить, что мы не будем реализовывать эти планы", - сказал он.

Ранее ожидалось, что с конца этого месяца в Англии для посещения дискотек, клубов и ряда массовых мероприятий будет необходимо предоставить сертификат о полностью пройденном курсе вакцинации.

Помимо консерваторов и либерал-демократов, против идеи вакцинного паспорта выступили многие развлекательные заведения. Соответствующая ассоциация также упомянула о возникающем риске дискриминации.

По словам министра здравоохранения, который ранее выступал по телевидению, ему никогда не нравилась идея показывать бумагу, подтверждающую право участвовать в повседневной деятельности. «Мы оценили это, и хотя пока мы должны держать это как запасной вариант, я рад сообщить, что мы не будем продолжать реализацию плана вакцинации паспортов», - сказал он в передаче.