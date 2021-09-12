Картина дня: убийство в Старом городе, вандализм в Нарве и авиакатастрофа в России

«Я должен был защищаться, я вырос в Ласнамяэ»: перепалка у бара закончилась смертью

Это была первая пятница июня прошлого года. Бары и развлекательные заведения, которые были вынуждены подчиняться коронавирусным ограничениям, впервые смогли работать дольше десяти часов вечера. Город ожил, люди жаждали компании и развлечений. Двадцатилетний Марко Веси и 39-летний Михкель Хаавель, аптечный бизнесмен, искали того же в ту ночь. В результате возникшего в Старом городе конфликта, ранним утром следующего дня у Хаавеля зафиксировали смерть мозга. Через два дня родителям мужчины выдали свидетельство о смерти. Читать далее...

ФОТО 〉 Люди, что вы делаете? В Нарве за одну ночь была разрушена зона для пикника

Утром в субботу, 11 сентября дети пришли на пикник в зону для отдыха на Ореховой горке в Нарве. Однако картина, открывавшаяся им, отбила желание там отдыхать. Читать далее...

ИНТЕРВЬЮ 〉 Создатели Pfizer-BioNTech собираются подать заявку на одобрение вакцины для детей от 5 до 11 лет

В интервью Der Spiegel основатели BioNTech Угур Шахин и Озлем Тюреджи объясняют, почему необходима ревакцинация для борьбы с дельта-штаммом коронавируса, и рассказывают, что готовится вакцина для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Ученые также выясняют, почему исследования вакцин в Израиле вызвали большую путаницу. Читать далее...

Коронавирус диагностирован у 329 жителей Эстонии, двое скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4704 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 329. Читать далее...

За две недели жители Эстонии пожертвовали для афганцев крайне маленькую сумму

Красный Крест Эстонии ожидает пожертвований для оказания помощи народу Афганистана, к настоящему моменту от жителей страны поступило чуть больше тысячи евро. Читать далее...

ФБР опубликовало первый рассекреченный документ о терактах 9/11

Выполняя указ главы Белого дома Джо Байдена о рассекречивании материалов по терактам 11 сентября 2001 года, Федеральное бюро расследований США (ФБР) опубликовало поздно вечером в субботу, 11 сентября, первый из рассекреченных документов. В 16-страничном документе описываются контакты в США двух террористов с их сообщниками, имеющими гражданство Саудовской Аравии, но не содержится доказательств причастности к заговору саудовского правительства. Читать далее...

Для обуздания агрессивного мужчины с ножом в ход пошла лопата

В субботу вечером в 19.28 в Центр тревоги поступило сообщение о мужчине, который в Таллинне нападал с ножом на людей во дворе дома на улице Тёэстузе возле торгового центра Arsenal. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Сотни резервистов готовились на сборах к масштабным военным учениям

В воскресенье завершился тренировочный сбор 2-й пехотной бригады Sentry Rise 21, в котором приняли участие более 230 резервистов, служащих на руководящих должностях. Читать далее...

Четыре человека погибли при крушении пассажирского самолета в России