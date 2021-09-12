В Литве подскочило число новых случаев коронавируса и летальных исходов
Ответственные службы Литвы и Латвии отчитались о новых случаях Covid-19 по состоянию на воскресенье, 12 сентября.
Ответственные службы Литвы и Латвии отчитались о новых случаях Covid-19 по состоянию на воскресенье, 12 сентября.
В субботу, 11 сентября, в Литве подтверждено заражение еще 810 человек, а также зарегистрировано 16 новых смертей от Covid-19, сообщил в воскресенье Департамент статистики Литвы.
Доля положительных тестов за последние семь дней составила в среднем 6,3%.
С начала пандемии в стране коронавирусная инфекция диагностирована у 308 464 человека.
Всего в Литве от Covid-19 умерло 4688 человек.
По данным Департамента статистики, 14-дневный кумулятивный показатель случаев заражения на 100 000 населения в Литве увеличилось до 381,1.
Всего в Литве от Covid-19 вакцинировано 1 699 661 человек, в том числе 1 567 912 человек полностью прошли курс вакцинации.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 393 новых случая Covid-19, поступила информация о двух смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 70 до 89 лет, один человек - в возрасте от 70 до 79 лет, один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.
314 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 79 - привитыми от Covid-19.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 247 до 257,4 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 10 437 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,8%. С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 147 193 человек, 2609 заразившихся коронавирусом скончались.
За минувшие сутки в Латвии госпитализирован 31 пациент с Covid-19, в результате общее количество больных коронавирусом в больницах увеличилось с 238 до 256 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.