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  • Для обуздания агрессивного мужчины с ножом в ход пошла лопата
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Для обуздания агрессивного мужчины с ножом в ход пошла лопата

Отряд полиции быстрого реагирования. Фото иллюстративное ФОТО: ARDI TRUIJA / PÄRNU POSTIMEES/

В субботу вечером в 19.28 в Центр тревоги поступило сообщение о мужчине, который в Таллинне нападал с ножом на людей во дворе дома на улице Тёэстузе возле торгового центра Arsenal.

Нападение агрессивного 32-летнего мужчины остановил 55-летний мужчина, ударивший его лопатой, в результате чего злоумышленник получил ранение головы и ссадины.

Полиция отреагировала на вызов, направив на место происшествия усиленный наряд, включая сотрудников быстрого реагирования.

Получившего травмы нападавшего скорая помощь доставила в больницу. В связи с происшествием полиция задержала 55-летнего и 57-летнего мужчину.

По предварительным данным, конфликт начался в результате совместного употребления алкоголя, и стороны были знакомы друг с другом. Подробности случившегося станут ясны в ходе уголовного производства.

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