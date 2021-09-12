Для обуздания агрессивного мужчины с ножом в ход пошла лопата
В субботу вечером в 19.28 в Центр тревоги поступило сообщение о мужчине, который в Таллинне нападал с ножом на людей во дворе дома на улице Тёэстузе возле торгового центра Arsenal.
В субботу вечером в 19.28 в Центр тревоги поступило сообщение о мужчине, который в Таллинне нападал с ножом на людей во дворе дома на улице Тёэстузе возле торгового центра Arsenal.
Нападение агрессивного 32-летнего мужчины остановил 55-летний мужчина, ударивший его лопатой, в результате чего злоумышленник получил ранение головы и ссадины.
Полиция отреагировала на вызов, направив на место происшествия усиленный наряд, включая сотрудников быстрого реагирования.
Получившего травмы нападавшего скорая помощь доставила в больницу. В связи с происшествием полиция задержала 55-летнего и 57-летнего мужчину.
По предварительным данным, конфликт начался в результате совместного употребления алкоголя, и стороны были знакомы друг с другом. Подробности случившегося станут ясны в ходе уголовного производства.