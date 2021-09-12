Завтра электричество будет стоить рекордно дорого
Биржевая цена на электричество на понедельник в эстонской ценовой зоне на электробирже Nord Pool выросла по сравнению с воскресеньем на 26,7 процента до 134,99 евро, это новый ценовой рекорд.
Биржевая цена на электричество на понедельник в эстонской ценовой зоне на электробирже Nord Pool выросла по сравнению с воскресеньем на 26,7 процента до 134,99 евро, это новый ценовой рекорд.
Предыдущий рекорд пришелся на среду на этой неделе, то есть на 8 сентября, когда средняя дневная цена составляла 127,17 евро за мегаватт-час. Для сравнения: новый ценовой рекорд понедельника на 6,1 процента выше.
До этого рекордная цена в эстонской ценовой зоне биржи электроэнергии приходилась на 20 июля 2014 года, когда среднесуточная цена составляла 124,77 евро за мегаватт-час.