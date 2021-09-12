"К утру у работников - мозоли". Представитель латвийской лаборатории об интенсивном тестировании на Covid-19
"Мы сейчас работаем практически в режиме 24/7. Аппаратура останавливается только для промывки, а все остальное время она работает. Люди меняются, но все равно работа идет 24/7. Представьте, каждую пробирочку надо открыть, открутить крышку, взять материал, закрутить, положить. К утру у работников под перчатками - мозоли", - в передаче "Подробности" на Латвийском Радио 4 признала председатель правления Centrālā laboratorija Стелла Лапиня.