Популярный курортный остров открывается для туристов: что известно

Вьетнам уже много лет является популярным местом отдыха ценителей экзотических пейзажей и пляжей. А остров Фукуок, расположенный неподалеку от камбоджийского побережья в юго-западном регионе, - одно из самых популярных направлений в стране. Но, как и остальная часть Вьетнама, он был закрыт для всего мира с самого начала пандемии COVID.

Теперь же правительство Вьетнама собираются снова открыть Фукуок для туристов. Об этом со ссылкой на заявление правительства страны сообщает издание Thepointsguy.com.

Уточняется, что остров откроют с октября на "испытательный период" сроком в шесть месяцев, чтобы восстановить пострадавшую от строгих ограничений экономику. Фукуок - крупнейший остров страны, и из-за своих привлекательных тропических пейзажей является важным элементом туристической индустрии Вьетнама.

Ущерб от затянувшейся пандемии

"Затянувшаяся пандемия нанесла серьезный ущерб индустрии туризма", - говорится в заявлении министра туризма и культуры Вьетнама Нгуен Ван Хуна.

Живописная тропическая природа, самобытная архитектура и многие другие интересные места страны ежегодно притягивали в страну множество путешественников.

Но во время пандемии Вьетнам ввел строгие правила карантина и запретил въезд в страну иностранцам, за исключением возвращающихся домой граждан страны и бизнесменов-инвесторов.

В последние три месяца в стране наблюдался очередной всплеск COVID, вызванный появлением штамма "Дельта". Но власти Вьетнама заявляют, что перед открытием острова все жители Фукуока будут полностью вакцинированы.

В целом страна пытается повысить уровень вакцинации. Но, по данным Reuters, только 2,9% населения Вьетнама были вакцинированы против COVID.

Чтобы получить разрешение на посещение Фукуока, туристам необходимо до въезда пройти полную вакцинацию, а также сдать отрицательный тест на COVID. Коммерческим и чартерным рейсам будет разрешено приземляться в международном аэропорту Фукуока (PQC). Но пока непонятно, какие правила будут установлены для детей возрастом до 12 лет, которым еще не делают вакцинацию.

Полноценное возобновление работы туристической индустрии крайне необходимо для Вьетнама, отмечают в издании.