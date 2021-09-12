Во время беспорядков в Вильнюсе задержано 20 человек, пострадавших нет

"В течение дня сотрудники полиции задержали 20 человек. 19 человек задержано за нарушения Кодекса об административных правонарушениях, один человек - за незаконное хранение наркотических веществ", - сказал журналистам в пятницу начальник Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Саулюс Гагас.

В числе этих нарушений - невыполнение законных требований, хождение по проезжей части. Два человека задержаны в рамках досудебного расследования о беспорядках, произошедших у сейма ранее.

По словам представителей полиции, митинг почти до конца проходил без серьезных инцидентов, однако после окончания мероприятия толпа направилась к сейму, и ей не было позволено пройти к парламенту.

На организованном Литовским движением семей митинге примерно 5 тысяч человек протестовали против ограничений в связи с COVID-19.