Во время беспорядков в Вильнюсе задержано 20 человек, пострадавших нет
В пятницу после митинга на Кафедральной площади в Вильнюсе возникли беспорядки, во время которых было задержано 20 человек, пострадавших не было, сообщили представители полиции.
В пятницу после митинга на Кафедральной площади в Вильнюсе возникли беспорядки, во время которых было задержано 20 человек, пострадавших не было, сообщили представители полиции.
"В течение дня сотрудники полиции задержали 20 человек. 19 человек задержано за нарушения Кодекса об административных правонарушениях, один человек - за незаконное хранение наркотических веществ", - сказал журналистам в пятницу начальник Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Саулюс Гагас.
В числе этих нарушений - невыполнение законных требований, хождение по проезжей части. Два человека задержаны в рамках досудебного расследования о беспорядках, произошедших у сейма ранее.
По словам представителей полиции, митинг почти до конца проходил без серьезных инцидентов, однако после окончания мероприятия толпа направилась к сейму, и ей не было позволено пройти к парламенту.
На организованном Литовским движением семей митинге примерно 5 тысяч человек протестовали против ограничений в связи с COVID-19.
Часть протестующих позже попыталась пойти в направлении парламента, однако этому воспрепятствовала полиция, и спустя примерно час люди разошлись.