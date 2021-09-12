Четыре человека погибли при крушении пассажирского самолета в России
Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области России. На борту находились 16 человек, среди них двое членов экипажа.
Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области России. На борту находились 16 человек, среди них двое членов экипажа.
Жертвами крушения стали четыре человека, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона. "Четверо погибших", - сказал собеседник агентства. Пострадавшим оказывается медпомощь на месте, добавил он.
В воскресенье самолет L-410, на борту которого находились 16 человек, упал около райцентра Казачинское в ходе повторного захода на посадку в условиях тумана.
В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы считают, что инцидент произошел из-за отказа техники. В процессе посадки экипаж докладывал о неполадках. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта.
Спасатели проверяют информацию о гибели одного из пилотов.
Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что разбившийся самолет имел свидетельство летной годности до февраля 2023 года,.