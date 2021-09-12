В России потерпел крушение пассажирский самолет. Есть пострадавшие

Самолет приземлился в тайге, при посадке он загорелся. На борту находились 16 человек, среди них двое членов экипажа. Четыре человека смогли выбраться и выжили, один — в критическом состоянии, 11 человек зажаты в салоне, сообщает «Интерфакс».

Причиной крушения могли стать ошибка экипажа в условиях тумана и отказ двигателя.

Детали случившегося устанавливаются, на место направились спасатели.

Спасатели проверяют информацию о гибели одного из пилотов при крушении l-410 под Иркутском. "Поступила информация о гибели пилота. Она проверяется", - сказал источник в оперативном штабе "Интерфаксу".

Версия ошибки пилотирования вышла на первое место в качестве возможной причины крушения самолета L-410 под Иркутском, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ЧС.

"Самолет заходил на посадку повторно, летный экипаж мог неверно рассчитать параметры посадки, в том числе расстояние до торца полосы", - сказал собеседник агентства.

Однако версия отказа техники также не исключается. В процессе посадки экипаж докладывал о неполадках, добавил он.