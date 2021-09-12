Депутаты Сейма Латвии хвалят "Спутник V" на российском ТВ? Как так вышло
Свет увидела запись разговора депутатов комиссии Сейма по иностранным делам с самозванцем, выдававшим себя за Леонида Волкова - соратника российского оппозиционера Алексея Навального. Как сообщила вечером сегодня, 12 сентября, программа LTV de facto, российские телеканалы поспешили использовать запись с целью обвинить Латвию в поддержке "иностранных агентов" и показать, насколько хорошо латвийцы относятся к вакцине "Спутник V".