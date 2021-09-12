Глава Ryanair предупредил о резком росте цен на авиабилеты
Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири предупредил, что цены на авиаилеты вырастут, поскольку пассажиры рванут на отдых в Европу следующим летом, сообщает RTE.
Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири предупредил, что цены на авиаилеты вырастут, поскольку пассажиры рванут на отдых в Европу следующим летом, сообщает RTE.
О'Лири сказал, что этот огромный спрос на отдых наложится на уменьшения количества рейсов, что означает рост цен на авиабилеты, а также на отели.
В интервью The Sunday Times он сказал: "Я думаю, что в следующем году в Европе произойдет резкое оживление туристического туризма. И я думаю, что цены будут значительно выше по причине меньших мощностей".
«Уберите Thomas Cook (шесть миллионов мест), Flybe (восемь миллионов мест), Norwegian (почти 24 миллиона мест), Alitalia сокращает свой флот на 40%. В 2022 году пропускная способность ближнемагистральных перевозок в Европе сократится примерно на 20% при резком восстановлении спроса», - продолжил свой прогноз глава ирландской бюджетной авиакомпании.