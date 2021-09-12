Глава Ryanair предупредил о резком росте цен на авиабилеты

О'Лири сказал, что этот огромный спрос на отдых наложится на уменьшения количества рейсов, что означает рост цен на авиабилеты, а также на отели.

В интервью The Sunday Times он сказал: "Я думаю, что в следующем году в Европе произойдет резкое оживление туристического туризма. И я думаю, что цены будут значительно выше по причине меньших мощностей".