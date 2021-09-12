В Греции с 13 сентября вводятся новые ограничения для непривитых от COVID-19

Минздрав Греции в августе принял решение ужесточить антикоронавирусные требования в стране, чтобы ускорить темпы вакцинации граждан.

Как объявил ранее министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас меры общественного здравоохранения в отношении невакцинированных граждан будут действовать с 13 сентября 2021 года по 31 марта 2022 года.

Лицам без сертификата вакцинации или справки о перенесенном COVID-19 запрещен вход в кафе, бары, рестораны, клубы и другие заведения общепита, а также развлекательные центры. Непривитые могут посетить театры, кино, музеи, а также тренажерные залы, если предоставят справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус или экспресс-теста, сделанного за 48 часов до мероприятия.

По словам министра, стоимость экспресс-тестов составит 10 евро, сдать тест в лаборатории можно примерно за 20 евро.