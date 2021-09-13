Число новых случаев коронавируса в Эстонии за неделю выросло на 21%

С 6 по 12 сентября в Эстонии было выявлено 2920 новых случаев заражения - на 21,4% больше, чем неделей ранее, когда заболели 2405 человек.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость за неделю увеличилась с 367 до 404 случаев на 100 000 населения.

По уездам наиболее высокий показатель в Пылвамаа - 1116 случаев на 100 000 населения, а самый низкий - на Хийумаа - 64 случая.