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Число новых случаев коронавируса в Эстонии за неделю выросло на 21%

Иллюстративное фото. ФОТО: Marianne Loorents

За последние семь дней число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии увеличилось на 21% в недельном сравнении, пишет Rus.ERR.

С 6 по 12 сентября в Эстонии было выявлено 2920 новых случаев заражения - на 21,4% больше, чем неделей ранее, когда заболели 2405 человек.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость за неделю увеличилась с 367 до 404 случаев на 100 000 населения.

По уездам наиболее высокий показатель в Пылвамаа - 1116 случаев на 100 000 населения, а самый низкий - на Хийумаа - 64 случая.

В столичном регионе кумулятивная заболеваемость по положению на 12 сентября составляла 336 случаев.

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