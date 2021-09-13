Сегодня продолжились судебные слушания по делу об убийстве у бара на таллиннской улице Ляэнемере-теэ. Показания давали обвиняемые. Первым был вызван Максим Васильев, который в течение двух часов отвечал на вопросы прокурора Келли Круузимяги. Еще час вопросы задавали адвокаты других подсудимых и потерпевших. Затем суд приступил к допросу Ильи Гайдаленко, допрос продолжится 24 сентября.