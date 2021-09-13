Возобновились слушания по делу об убийстве на Ляэнемере-теэ

Первым для допроса вызван Максим Васильев.

Максим Васильев в суде. ФОТО: Screenshot from video

Текст дополняется.

О том, что рассказали родители убитого, свидетели и вдова покойного, можно прочесть в материалах, опубликованных по итогам предыдущих дней заседания.

Согласно доказательствам, собранным в ходе досудебного расследования, изначально конфликт в баре возник между обвиняемым Романом Глуховченко и 31-летней Юлией Виркунен. При этом обвиняемый ударил потерпевшую, но ситуация разрешилась благодаря вмешательству администратора и посетителей бара.

Через некоторое время перед баром возник конфликт уже между мужем Юлии, 26-летним Никитой Виркуненом, и обвиняемыми. При этом потерпевший ударил обвиняемого, после чего трое обвиняемых начали избивать потерпевшего. В ходе драки Глуховченко несколько раз ударил своего противника ножом. Затем Юлия села за руль и направила автомобиль в сторону группы мужчин, пробив стену бара.

Согласно обвинению, во время драки перед баром Глуховченко также ударил ножом участвовавшего в конфликте 39-летнего таксиста, который, к счастью, серьезно не пострадал. В итоге обвиняемые покинули место происшествия, а очевидцы позвонили в Центр тревоги.

Скорая помощь доставила Никиту в больницу, где через час от полученных ранений он скончался.

Полиции удалось задержать объявленного в розыск Максима Васильева 25 августа прошлого года, Илью Гайдаленко - 31 августа прошлого года, а Романа Глуховченко латвийские полицейские задержали под Ригой 24 октября прошлого года.

По словам окружного прокурора Келли Круузимяги, которая руководила следствием, в цепи событий, приведших к трагическим последствиям, свою роль сыграл алкоголь. «Ссора началась рано утром с участием людей, употреблявших алкоголь в баре, а стремительное обострение событий привело к удару ножом, унесшему жизнь молодого человека», - сказала Круузимяги.