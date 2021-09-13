Тянак занял второе место на этапе ЧМ по авторалли в Греции
Эстонский автогонщик Отт Тянак занял в воскресенье второе место на этапе чемпионата мира по авторалли в Греции.
Эстонский автогонщик Отт Тянак занял в воскресенье второе место на этапе чемпионата мира по авторалли в Греции.
В заключительный день соревнований эстонец выиграл один из трех спецучастков, еще на одном был вторым, а на последнем бонусном отрезке показал пятое время, пишет Rus.ERR.
Победу на грунтовых греческих дорогах отпраздновал финн Калле Рованперя. Тянак в итоговой таблице этапа отстал от него на 42 секунды. Третьим стал француз Себастьен Ожье, который продолжает уверенно лидировать в общем зачете чемпионата мира.
Тянак идет на пятой позиции, и от первого места его отделяют 74 очка. До завершения сезона осталось еще три этапа, ближайший из которых состоится в начале октября в Финляндии.