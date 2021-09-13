Эксперты: дефицит микроэлектроники в автопроме продлится до 2023 года
Глобальная нехватка микросхем в автопроме не прекратится даже через год, предупредили руководители немецких автомобильных компаний во время проходящей в Мюнхене выставки IAA.
Глобальная нехватка микросхем в автопроме не прекратится даже через год, предупредили руководители немецких автомобильных компаний во время проходящей в Мюнхене выставки IAA.
По оценкам аналитиков, отрасли потребуется ещё как минимум 15-20 месяцев, чтобы преодолеть дефицит полупроводников, хотя в следующем году его влияние на производство должно быть уже менее серьёзным, пишет Motor.
«Поставщики микроэлектроники ссылаются на структурные проблемы со спросом», — рассказал на Мюнхенском автосалоне в интервью изданию Automotive News глава концерна Daimler Ола Каллениус. Ситуация сохранится в 2022 году, но может стать менее напряжённой в 2023 году, уверен топ-менеджер. Глава концерна Volkswagen Герберт Дисс считает, что в ближайшие месяцы и даже годы ситуация с дефицитом микроэлектроники не нормализуется, поскольку полупроводники по-прежнему пользуются огромным спросом по всему миру и потребность в них будет только расти.
«Интернет вещей растёт и для увеличения мощностей потребуется время. Вероятно, это будет узким местом в ближайшие месяцы и годы», — отметил он. По словам главы BMW Оливера Ципсе, проблемы с цепочкой поставок сохранятся в следующие 6-12 месяцев. Кроме того, автопроизводителям приходится конкурировать за микрочипы с крупными технологическими корпорациями вроде Apple, которая, по данным аналитиков, способна заплатить производителям полупроводников больше, чем автомобильные компании.