Коронавирус подтвержден у 268 жителей Эстонии, один человек скончался
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3963 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 268.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3963 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 268.
Среди новых заразившихся 194 человека не были вакцинированы и 74 полностью прошли курс вакцинации.
По состоянию на утро 13 сентября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 149 человек. Всего в больницах находится 176 пациентов с коронавирусом, из них 128 человек (72,7%) не были вакцинированы, у 48 человек (27,3%) курс вакцинации завершен.
За сутки в больницах открыли 16 новых историй болезни. Скончался один человек — 82-летняя женщина.
За сутки было введено 2133 дозы вакцины, в общей сложности ввели 1 310 673 дозы. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 65,5%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).