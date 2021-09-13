Коронавирус подтвержден у 268 жителей Эстонии, один человек скончался

По состоянию на утро 13 сентября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 149 человек. Всего в больницах находится 176 пациентов с коронавирусом, из них 128 человек (72,7%) не были вакцинированы, у 48 человек (27,3%) курс вакцинации завершен.