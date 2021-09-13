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Харон Дикаев может досрочно выйти из тюрьмы

Харон Дикаев. ФОТО: Mihkel Maripuu

Признанный виновным в руководстве преступной группировкой Харон Дикаев, который получил 12 лет тюрьмы, может досрочно выйти на свободу, пишет Rus.ERR.

Харьюский уездный суд рассмотрит ходатайство о его досрочном освобождении под электронное наблюдение в предстоящий четверг, 16 сентября.

Приговор Дикаеву вступил в законную силу в январе этого года, когда Госсуд не принял к рассмотрению кассацию его адвоката. К настоящему моменту Харон Дикаев отсидел в тюрьме половину своего 12-летнего срока, поскольку под стражу его взяли летом 2015 года.

Решением Харьюского уездного суда от 21 августа 2019 года, которое в июне 2020 года оставил в силе Тартуский окружной суд, Дикаева признали виновным в руководстве преступной группировкой.

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