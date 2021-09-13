Харон Дикаев может досрочно выйти из тюрьмы

Приговор Дикаеву вступил в законную силу в январе этого года, когда Госсуд не принял к рассмотрению кассацию его адвоката. К настоящему моменту Харон Дикаев отсидел в тюрьме половину своего 12-летнего срока, поскольку под стражу его взяли летом 2015 года.