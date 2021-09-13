Несколько европейских стран вводят ограничения для непривитых от коронавируса
Несколько европейских стран с понедельника вводят ограничения для непривитых от коронавируса, пишет Rus.ERR.
Несколько европейских стран с понедельника вводят ограничения для непривитых от коронавируса, пишет Rus.ERR.
Массовые мероприятия и ряд магазинов станут недоступны для граждан Литвы, которые до сих пор не сделали себе прививку от опасной инфекции.
В Греции для не привитых закроют заведения общепита и развлекательные центры. Если сертификата о вакцинации нет, то для прохода в организацию придется предоставить отрицательный тест на коронавирус, который отныне станет платным.
Аналогичные меры для граждан старше 16 лет вводят и в Швейцарии, где ежесуточно опасный диагноз подтверждается у почти 3 тысяч человек.