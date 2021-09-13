Пн, 13.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Несколько европейских стран вводят ограничения для непривитых от коронавируса

Covid-сертификат. ФОТО: DENIS BALIBOUSE

Несколько европейских стран с понедельника вводят ограничения для непривитых от коронавируса, пишет Rus.ERR.

Массовые мероприятия и ряд магазинов станут недоступны для граждан Литвы, которые до сих пор не сделали себе прививку от опасной инфекции.

В Греции для не привитых закроют заведения общепита и развлекательные центры. Если сертификата о вакцинации нет, то для прохода в организацию придется предоставить отрицательный тест на коронавирус, который отныне станет платным.

Аналогичные меры для граждан старше 16 лет вводят и в Швейцарии, где ежесуточно опасный диагноз подтверждается у почти 3 тысяч человек.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back