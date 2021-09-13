Репортаж ⟩ Брань и угрозы: коронарейд по местам общепита получился эмоциональным

«Вы вакцинированы?» - спрашивает Тийа Лухт.

«Нет, - отвечает хозяин. - Сделаю прививку, только когда вы придете ко мне с автоматом и скажете, что завтра расстреляете».

Спрашиваю у полицейского, все ли рейды проходят так напряженно. Получаю ответ, что нет. «Обычно извиняются и обещают в следующий раз так не делать», - говорит Андре Саар.

Матс Хансен тоже подтверждает, что раньше этим летом ситуация в ходе проверок настолько не накалялась. Итог проверки первой точки общепита таков: корейский бар ждет повторная проверка, которая установит, было ли нарушение случайным, как утверждал владелец. Крики владельца на наказание не повлияют. «Это неприятная сторона нашей профессии», - добавляет Тийа Лухт.

В баре Conspirator тоже были выявлены недочеты. ФОТО: Tiit Loim

Дезинфицирующее средство в неправильной емкости

Дальше мы держим путь в кафе Riia kohvik. Там инспекторы обращают внимание на то, что средство для дезинфекции рук находится не в оригинальной упаковке, а в емкости для жидкого мыла. «Люди должны знать, что попадает на их руки», - говорит Матс Хансен испуганной женщине за стойкой.

«Будет повторная проверка. Если повторятся ошибки, последует производство, которое может закончиться штрафом в размере 9600 евро», - предупреждает Тийа Лухт.

Сначала Департамент здоровья ограничивается устным предупреждением. О времени повторной проверки кафе не узнает. «Тогда уже наши лица больше не будут такими добрыми», - добавляет Пильт.

Затем идем в бар Tammi. Клиент сперва отвечает чиновнику, что у него спрашивали сертификат. В ходе разговора выясняется, что все-таки никто ничего у него не просил.

Посетитель начинает злиться, когда видит журналиста с камерой. Требует, чтобы ни его самого, ни его семью никто не снимал. Заверяю, что не буду. «Не сердитесь на обслуживающий персонал», - говорит клиент инспекторам.

Инспекторы начинают общаться с официантом. «Ты нас не фотографируешь?» - вновь спрашивает клиент. «Не фотографирую», - подтверждаю я. «Иначе...» - добавляет клиент, делая при этом угрожающий жест. Янар Коэметс признает, что во время предыдущих рейдов подобного поведения он не наблюдал.

Бар Tammi отделался предупреждением. Затем в кафе Carl выясняется, что там проходят поминки. Чиновники сразу же решают, что туда не пойдут. «Мы все-таки в первую очередь люди», - говорит Тийа Лухт.

Попасть в Mammi Köök не удается, так как заведение закрыто. «Ура-ура-ура!» - не скрывает радости и облегчения Тийа Лухт. Даже на опытных сотрудниках сказывается то, что некоторые вымещают на них свою злобу.

Еще один повод для предупреждения

В баре Conspirator инспекторы находят еще один повод для предупреждения. Согласно объяснениям обслуживающего персонала, они полагали, что у сидящих на террасе клиентов не надо спрашивать паспорта вакцинации. Однако все-таки это необходимо делать. Проверка может не затронуть только тех, кто приобретает еду на вынос. «В зале обслуживания предприятия может есть только человек, который переболел, вакцинирован или имеет при себе отрицательный результат теста на антиген», - объясняет Лийа Пильт.

Периодически в бар заходят клиенты, но они тут же уходят, заметив проверяющих. «Совсем больные!» - с презрением говорит одна девушка. Вторая крутит пальцем у виска.

Осталось последнее заведение, Voorimehe Pubi. Клиенты, которые сидели на террасе, говорят Хансену, что паспорта у них не смотрели.

В ходе проверки выясняется, что в баре паспорта вакцинации проверяют выборочно. А необходимо всегда. Раздраженный владелец паба говорит, что работает здесь уже 30 лет и знает почти всех людей, которые приходят поесть. Знает и то, вакцинированы ли они. Когда замечает у журналиста камеру, начинает еще сильнее выходить из себя.

Он честно признается инспекторам, что не может обещать в будущем проверять паспорта у всех, но постарается делать это у 99 процентов.

«Извините, пожалуйста, выключите свою нагрудную камеру», - просит он полицейского. Янар Коэметс объясняет, что это лишь мера государственного надзора, видео не станут нигде публиковать.