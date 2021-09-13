Лукашенко: Минск не будет разговаривать с Западом, пока не будут сняты санкции

"Пока не будут сняты эти безмозглые санкции и (не прекратится) унижение наших людей, разговаривать мы с ними не будем", - сказал Лукашенко на Обуз-Лесновском полигоне, где наблюдал за этапом совместного стратегического учения вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2021".

Лукашенко назвал "несолидным поведением" попытки Европейского союза надавить на Минск через Россию. По его словам, об этом президента России Владимира Путина просил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Президент Белоруссии отметил, что диалог с европейскими странами ведется. Но их требования касаются внутренней политики Белоруссии.

"Политзаключенные, выборы и прочее. Слушайте, вы займитесь у себя там. Они у себя не могут разобраться", - заявил Лукашенко.

Ситуацию с мигрантами на европейской границе Лукашенко назвал проблемой Запада. Он отметил, что Запад ранее заявил о готовности принять всех беженцев из Афганистана и других стран, но теперь выгоняет их со своей территории, натравливая собак и стреляя поверх голов.

Лукашенко также раскритиковал наблюдателей ЕС и США, не приехавших на учения "Запад-2021".

"Мы пригласили всех, кто желал посмотреть эти учения. Их здесь не было, но они все видели. То, что они специально не приехали, это такая мелкотравчатая позиция", - сказал Лукашенко.

Ранее начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Олег Воинов на брифинге 9 сентября заявил, что страна = пригласила на учение "Запад-2021" международных наблюдателей, в том числе представителей Литвы и центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ.