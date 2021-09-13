Новак Джокович объяснил свое поражение в финале US Open

«Медведев здорово выполнял удары в нужные точки. Он вышел на корт с решительным настроем. Это чувствовалось. В каждом ударе он выкладывался по полной. Он чётко понимал, что нужно делать в тактическом плане. Даниил идеально выполнил свой план. С другой стороны, я сыграл ниже своего уровня. Ноги были не в лучшем состоянии. Я пытался, старался изо всех сил. Я допустил много невынужденных ошибок. Подачи у меня почти не было. Когда играешь с таким соперником, который здорово попадает во всех ударах, выполняет много эйсов и получает легкие очки на подаче, то сам ощущаешь постоянное давление на приеме. Я во всём был слабее, если честно. К сожалению, это один из тех дней, когда мне не суждено было победить», — приводит слова Джоковича официальный сайт US Open.