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Алексей Навальный подал иск к Генпрокуратуре и Роскомнадзору. Ранее Роскомнадзор, ссылаясь на требование прокуратуры, заблокировал сайт проекта "Умное голосование", а до этого добивался блокировки приложения "Навальный" в App Store и Google Play.

Информация об иске Навального к Генпрокуратуре и Роскомнадзору появилась в картотеке Тверского суда Москвы, обратил внимание телеграм-канал "Можем объяснить". Суть требований политика в карточке дела не указана. Сказано только, что речь идет об оспаривании действий органов власти. Иск зарегистрирован в понедельник, 13 сентября.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сказала Би-би-си, что в иске оспаривается блокировка сайтов navalny.com.

В конце июля Роскомнадзор, сославшись на требование Генпрокуратуры, заблокировал примерно 50 связанных с Навальным ресурсов, в том числе navalny.com и free.navalny.com, которые, по мнению прокуратуры,"используются для пропаганды и продолжения запрещенной экстремистской деятельности". Под блокировку попали и сайты соратников Навального Любови Соболь, Леонида Волкова, Олега Степанова и региональных штабов, признанных судом экстремистскими и запрещенными.

Навальный в своем просит признать действия Роскомнадзора, а также требование Генпрокуратуры незаконными.

Кроме того, в середине августа Роскомнадзор потребовал от App Store и Google Play удалить приложение "Навальный", а в начале сентября заблокировал сайт проекта "Умное голосование". В рамках этого проекта соратники Навального хотят скоординировать на выборах людей, готовых голосовать против "Единой России". 17-19 сентября в России пройдут выборы разного уровня, в том числе выборы депутатов Госдумы.

Структуры Навального летом были признаны в России экстремистскими и запрещены, за связь с ними грозит административная и уголовная ответственность. Проект "Умное голосование" под судебный запрет не попал, но власти связывают его с запрещенным Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, который власти признали не только экстремистским, но и выполняющим функции иностранного агента).

6 сентября Роскомнадзор заблокировал в России сайт "Умного голосования", заявив, что он используется для продолжения деятельности признанной экстремисткой организации. После внесения ссылок на сайт в реестр запрещенной информации они пропали из поисковой выдачи "Яндекса".

Роскомнадзор закрыл доступ к сайту "Умного голосования", ссылаясь на требование Генпрокуратуры.

По меньшей мере два человека были привлечены судом к административной ответственности за использование символики "Умного голосования" - оба в Ростове-на-Дону.

2 сентября суд на пять суток арестовал активистку Беллу Насибян из-за фото с плакатом "Умного голосования". На нее составили протокол по той же статье о распространении символики экстремистских организаций. После резонанса, который вызвал арест матери трехлетнего ребенка в СМИ, суд заменил ей наказание на штраф.

10 сентября суд в Ростове-на-Дону арестовал по той же административной статье главного редактора местного издания "Голос" Игоря Хорошилова, признав его виновным в распространении символики экстремистских организаций (ст. 20.3 КоАП РФ).