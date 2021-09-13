Картина дня: дело об убийстве на Ляэнемере-теэ, могильные страсти и коронарейд по местам общепита

Подсудимый по делу об убийстве на Ляэнемере-теэ родителям погибшего: мне жаль, что так вышло, но Никита напал первым

Сегодня продолжились судебные слушания по делу об убийстве у бара на таллиннской улице Ляэнемере-теэ. Показания дают обвиняемые. Читать далее...

Могильные страсти грозят довести до суда

Отсутствие надзора за ландшафтными работами на кладбище Пярнамяэ доставило немало переживаний владелице одной из могил. Теперь под вопросом установка опалубки, предстоят большие денежные расходы и, возможно, даже суд. Читать далее...

Репортаж 〉 Брань и угрозы: коронарейд по местам общепита получился эмоциональным

В пятницу в 14:13 к зданию полиции в Валга подъезжают два автомобиля Департамента здоровья. Они только что прибыли из Тырва, где выявили нарушителя требований безопасности. Одна из задач сотрудников Департамента здоровья — проверять, спрашивают ли кафе, бары и рестораны у клиентов паспорта вакцинации. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 268 жителей Эстонии, один человек скончался

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3963 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 268. Читать далее...

Взрывная экспансия: Prisma будет открывать каждый год по четыре магазина

Торговая сеть Prisma peremarket начала расширяться по всей Эстонии и планирует открывать четыре новых магазина каждый год, сказал Postimees глава розничной сети Теэму Кильпия. Цены будут зависеть от местной конкуренции и могут варьироваться от региона к региону. Читать далее...

Эпидемиолог: число выработанных благодаря вакцине антител, обеспечивающее защиту от коронавируса, неизвестно

Государственная экспертная комиссия по иммунной профилактике решила начать введение дополнительной дозы вакцины от Covid-19 людям, имеющим иммунную недостаточность, и продолжить подготовку к введению бустерной дозы. Читать далее...

В Таллинне с понедельника можно ходатайствовать о пособии на ранец для первоклассников

В Таллинне с понедельника, 13 сентября, родители первоклассников могут подавать ходатайства о пособии на ранец, город будет выплачивать пособие на ранец одной суммой, напомнила пресс-служба столичной мэрии. Читать далее...

Адвокат: когда мы даем оружие, мы должны думать, кому мы его даем

Присяжный адвокат Владимир Садеков рассказал, что в своей практике сталкивался с десятками случаев, когда наличие оружия приносило огромное количество проблем его владельцу. Читать далее...

Непривитые сотрудники Сил обороны обязаны доложить, почему еще не прошли вакцинацию

Силы обороны Эстонии рассчитывают достичь полной защиты от коронавируса, на данный момент в Силах обороны по разным причинам не вакцинировано около 400 человек. К понедельнику, 13 сентября, они должны сообщить, по какой причине до сих пор не вакцинировались. Читать далее...

Несколько европейских стран вводят ограничения для непривитых от коронавируса

Несколько европейских стран с понедельника вводят ограничения для непривитых от коронавируса. Читать далее...

На этой неделе в Эстонии состоится массовая кампания по вакцинации без предварительной регистрации