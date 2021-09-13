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В Городском театре из-за травмы актера произошли изменения в программе

Сцена из спектакля Таллиннского городского театра Südameharjutus. ФОТО: Siim Vahur / Tallinna Linnateater

Из-за травмы актера в три сентябрьских дня в программе спектаклей Таллиннского городского театра произойдут изменения, пишет Postimees.

Показ спектакля Südameharjutus, который должен состояться в четверг, 16 сентября, заменен спектаклем спектакля Lapsed, действительны те же билеты и места.

Спектакль Südameharjutus, который должен состояться в пятницу, 17 сентября, будет отменен, а билеты выкуплены обратно. Спектакль Südameharjutus, который должен состояться в среду, 22 сентября, будет заменен показом постановки Gorge Mastromase rituaalne tapmine, действительны те же билеты и места.

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