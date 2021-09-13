В Городском театре из-за травмы актрисы произошли изменения в программе
Из-за травмы актера в три дня сентября в программе спектаклей Таллиннского городского театра произойдут изменения, пишет Postimees.
Из-за травмы актера в три дня сентября в программе спектаклей Таллиннского городского театра произойдут изменения, пишет Postimees.
Показ спектакля Südameharjutus, который должен состояться в четверг, 16 сентября, заменен спектаклем спектакля Lapsed, действительны те же билеты и места.
Спектакль Südameharjutus, который должен состояться в пятницу, 17 сентября, будет отменен, а билеты выкуплены обратно. Спектакль Südameharjutus, который должен состояться в среду, 22 сентября, будет заменен показом постановки Gorge Mastromase rituaalne tapmine, действительны те же билеты и места.