В Городском театре из-за травмы актрисы произошли изменения в программе

Показ спектакля Südameharjutus, который должен состояться в четверг, 16 сентября, заменен спектаклем спектакля Lapsed, действительны те же билеты и места.

Спектакль Südameharjutus, который должен состояться в пятницу, 17 сентября, будет отменен, а билеты выкуплены обратно. Спектакль Südameharjutus, который должен состояться в среду, 22 сентября, будет заменен показом постановки Gorge Mastromase rituaalne tapmine, действительны те же билеты и места.