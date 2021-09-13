Кальюлайд: зарплату депутата Рийгикогу нужно поднять

«Мы могли бы вновь решительнее заговорить о том, для каких людей мы хотим сохранить привлекательность работы народного представителей. Да, наряду с зарплатами учителей, спасателей, работников культуры и всех остальных мы должны обсудить и зарплаты депутатов парламента», - сказала Кальюлайд, выступая в понедельник в Рийгикогу. Она отметила, что когда-то существовало соглашение, что зарплата депутата Рийгикогу могла бы составлять четыре средних зарплаты Эстонии, но на данный момент она ниже трех средних зарплат.

«Нет никакого сомнения в том, что для многих способных людей нынешняя зарплата депутата Рийгикогу попросту не является привлекательной. Разумеется, работа депутата — это не то, что делают ради денег, в этом зале есть идеалы, взгляды и желание формировать Эстонию в соответствии с пожеланиями своих избирателей, но депутат Рийгикогу — это все же руководитель высшего звена в Эстонии и зарплата должна быть мотивирующей», - сказала Кальюлайд.

Также она призвала к реформе президентских выборов. По мнению Керсти Кальюлайд, следует проводить регистрацию кандидатов в президенты раньше, а голосование в коллегии выборщиков должен выигрывать кандидат, набравший большинство голосов.

«Я за последние месяцы слышала много критики в адрес нашего парламента, которую Рийгикогу, на мой взгляд, не заслужил. Критики, касавшейся выборов президента, которые, тем не менее, прошли именно так, как требуют правила», - сказала Кальюлайд. По словам президента, эта критика не была оправдана. «Парламентское государство сработало так, как и должно было», - отметила она.

«Часть этой критики была связана с процедурными правилами, которые попросту не оптимальны для нынешнего порядка выборов. Рийгикогу можно скорректировать эти правила в соответствии с отмеченным недовольством и я надеюсь, что это будет сделано. После прошлых президентских выборов этого не сделали. Были опасения, что невыполненная работа позже отзовется. Так и произошло», - сказала Кальюлайд.

По ее словам, дату регистрации кандидатов в президенты можно было бы передвинуть на месяц или два раньше. «Чтобы это имело смысл, к этому времени список кандидатов должен быть окончательным. Голосование в коллегии выборщиков должен выиграть тот, кто набрал больше всего голосов от желавших проголосовать. Не пожелавшие добровольно отказались от участия — хотя они и пришли в зал. Это их решение и их право, но это не может отражаться на результатах голосования сильнее решения тех, кто взвесил кандидатов и принял решение», - сказала Кальюлайд.