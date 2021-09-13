Десять рассказов об эстонской культуре: кто сейчас пишет стихи и кто их читает?
Поэзия никуда не девается, она живет и, как некоторые считают, развивается даже активнее, чем она развивалась в предыдущие годы. Сейчас очень много пишущих стихи, и из-за того, что у нас сетевая поэзия довольно активная, у людей короче путь к публикации. Т.е. достаточно опубликоваться где-то в социальных сетях, и уже человек — поэт. Из-за того, что этот путь короткий, число поэтов большое, число хороших поэтов — тоже большое, а вот число гениев, наверное, как всегда очень маленькое, рассказывает поэт, писатель и переводчик Лариса Йоонас.