Туризм через закрытую границу: россиянам нельзя ездить в Эстонию на отдых, но можно на лечение
Хотя в июне Эстония начала выдавать визы туристам из-за пределов ЕС, туристический поток через Нарву - крошечный по сравнению с тем, что был до пандемии. В России сохраняются коронавирусные ограничения на выезд из страны собственных граждан. Поехать в туристическую поездку в Эстонию нельзя. Но поехать на лечение, например, в спа-отеле - можно. Сегодня из Санкт-Петербурга прибыл первый автобус с такими туристами.