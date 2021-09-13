Туризм через закрытую границу: россиянам нельзя ездить в Эстонию на отдых, но можно на лечение

Для подписчиков

Получить эстонскую визу жителям соседних районов РФ в последнее время стало заметно проще. Если раньше нужно было ехать для этого в Петербург или другой крупный город, с 17 августа можно подать документы в любых городах и даже в поселках. Но наплыва туристов в Эстонию не наблюдается, поскольку выехать из РФ пока можно только по уважительным причинам.

Одна из разрешенных причин выезда из России - лечение. Медицинские лицензии и медиков в штате имеют некоторые спа-отели. В Ида-Вирумаа документы для медицинского туризма оформляют, например, усть-наровские Meresuu Spa, Narva-Jõesuu SPA & Sanatoorium, а также Toila Spa Hotell из Тойла.

Но оформить поездку на лечение не так просто, по словам руководителя Санатория Нарва-Йыэсуу Карины Кюппас. Поэтому пока российских туристов в Ида-Вирумаа можно пересчитать по пальцам.