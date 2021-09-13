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Туризм через закрытую границу: россиянам нельзя ездить в Эстонию на отдых, но можно на лечение

Граница в Нарве. Иллюстративное фото. ФОТО: Николай Андреев

Хотя в июне Эстония начала выдавать визы туристам из-за пределов ЕС, туристический поток через Нарву - крошечный по сравнению с тем, что был до пандемии. В России сохраняются коронавирусные ограничения на выезд из страны собственных граждан. Поехать в туристическую поездку в Эстонию нельзя. Но поехать на лечение, например, в спа-отеле - можно. Сегодня из Санкт-Петербурга прибыл первый автобус с такими туристами.

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Получить эстонскую визу жителям соседних районов РФ в последнее время стало заметно проще. Если раньше нужно было ехать для этого в Петербург или другой крупный город, с 17 августа можно подать документы в любых городах и даже в поселках. Но наплыва туристов в Эстонию не наблюдается, поскольку выехать из РФ пока можно только по уважительным причинам.

Одна из разрешенных причин выезда из России - лечение. Медицинские лицензии и медиков в штате имеют некоторые спа-отели. В Ида-Вирумаа документы для медицинского туризма оформляют, например, усть-наровские Meresuu Spa, Narva-Jõesuu SPA & Sanatoorium, а также Toila Spa Hotell из Тойла.

Но оформить поездку на лечение не так просто, по словам руководителя Санатория Нарва-Йыэсуу Карины Кюппас. Поэтому пока российских туристов в Ида-Вирумаа можно пересчитать по пальцам.

В то же время директор автобусной фирмы Baltic Shuttle смотрит на медицинский туризм с оптимизмом. В понедельник фирма открыла маршрут из Петербурга в спа-отели Усть-Нарвы и Тойла.

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